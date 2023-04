Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Casper Ruud eliminado nos 'oitavos' do Masters 1.000 de Monte Carlo Recente vencedor do Estoril Open perdeu em dois 'sets' com o alemão Jan-Lennard Struff





• Foto: Lusa/EPA