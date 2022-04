Casper Ruud subiu ao 7º lugar do ranking ATP: «Se calhar tenho de ligar ao Cristiano Ronaldo»

Casper Ruud chegou ao 7º lugar do ranking ATP depois de atingir a final do torneio Masters 1000 de Miami. Apesar do desaire no derradeiro jogo ante Carlos Alcaraz, a boa disposição não abandonou o norueguês, que envolveu uma piada relacionada com Cristiano Ronaldo."É sempre bom ter um novo máximo de carreira. Estarei em 7º lugar. Se calhar até tenho de ligar para o Cristiano Ronaldo porque o CR7 está em risco agora. Não sei se temos que fazer algumas negociações e ver quem pode realmente ter esse naming", brincou relativamente às iniciais que coincidem em Casper Ruud e Cristiano Ronaldo.