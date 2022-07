Cerúndolo conquista primeiro troféu da carreira no torneio de Bastad

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista argentino Francisco Cerúndolo derrotou este domingo o compatriota Sebastián Báez, em dois sets, na final do torneio de Bastad para conquistar o primeiro título ATP da carreira.

Frente ao mais recente campeão do Estoril Open, o 39.º jogador mundial impôs-se com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-2, em uma hora e 50 minutos.

Na terra batida sueca, Cerúndolo contrariou o favoritismo do seu compatriota, 34.º classificado do ranking ATP, que, aos 21 anos, procurava o segundo título da carreira, em três finais disputadas.

O argentino de 23 anos estreia assim o seu palmarés no circuito ATP, depois de ter sido derrotado na final do torneio de Buenos Aires no ano passado.