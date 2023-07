Cerundolo conquista torneio de Eastbourne antes de defrontar Nuno Borges em Wimbledon

O tenista argentino Francisco Cerundolo conquistou este sábado o torneio de Eastbourne, no Reino Unido, após derrotar o norte-americano Tommy Paul, em três sets, antes de defrontar o português Nuno Borges na primeira ronda de Wimbledon.

Na final do torneio britânico de relva, o jogador argentino, quarto cabeça de série, superiorizou-se ao segundo pré-designado ao fim de uma hora e 51 minutos, por 6-4, 1-6 e 6-4.

Na terça-feira, o 19.º colocado da hierarquia mundial defrontará Nuno Borges (68.º) na relva do All England Club, em Londres.

Nuno Borges é o único tenista português presente no quadro de singulares do terceiro 'major' da temporada, após a derrota do compatriota Frederico Silva no terceiro encontro do qualifying.