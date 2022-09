'Challenger' de Braga fica sem portugueses após derrota de Borges e Domingues

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os tenistas portugueses Nuno Borges e João Domingues foram esta quinta-feira eliminados na segunda ronda do 'challenger' de Braga, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Clube de Ténis de Braga.

O primeiro a ser afastado foi o tenista de Oliveira de Azeméis, campeão do 'challenger' de Braga em 2019, que cedeu perante o 'qualifier' espanhol Pablo Lamas Ruiz em dois 'sets', com os parciais de 7-6 (7-2) e 6-0.

Já Nuno Borges, número 94 mundial e primeiro cabeça de série, não conseguiu confirmar o teórico favoritismo diante do brasileiro Matheus Pucinelli de Almeida (216.º) e acabou derrotado em apenas duas partidas, pelos parciais de 6-2 e 6-4.

"Hoje senti-me muito cansado e com muita dificuldade em concentrar-me em jogar ténis. Foi difícil do início ao fim e nunca consegui agarrar-me ao encontro", explicou o número dois nacional em conferência de imprensa.

Ao contrário de Domingues, 274.º colocado na hierarquia mundial, e de Borges, Henrique Rocha e Daniel Rodrigues somaram mais um triunfo, no quadro de pares, desta feita frente ao alemão Jeremy Jahn e ao italiano Gian Marco Moroni, por 7-6 (7-4), 3-6 e 10-6, acedendo assim às meias-finais.

Os próximos adversários serão o indiano Jeevan Nedunchezhiyan e indonésio Christopher Rungkat, que se impuseram a Domingues e Gonçalo Falcão em dois 'sets', por 6-3 e 6-4, para se qualificarem para as 'meias'.

Os portugueses Fábio Coelho e Jaime Faria também ficaram pelo caminho, após o desaire ante o cazaque Timofey Skatov e o espanhol Carlos Taberner, com o resultado de 6-3 e 7-6 (7-5).