Christopher Eubanks conquista primeiro título ATP da carreira em Maiorca

O tenista norte-americano Christopher Eubanks conquistou este sábado o primeiro título ATP da carreira, ao vencer o francês Adrian Mannarino na final do torneio de Maiorca, em dois sets.

No torneio de relva maiorquino, o, atual 77.º colocado na hierarquia mundial precisou de pouco mais de uma hora para se impor por 6-1 e 6-4, diante do opoente (43.º) mais bem cotado no ranking.

A conquista de hoje permitirá a Eubanks, de 27 anos, entrar para o top 50 da hierarquia ATP.