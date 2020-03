Circuitos podem fechar até ao Estoril

As entidades que gerem o ténis mundial deverão anunciar hoje a suspensão total dos dois circuitos profissionais – ATP (masculino) e WTA (feminino) – durante seis semanas, para evitar correr qualquer tipo de risco no que diz respeito ao coronavírus.

Os famosos torneios de Miami (misto), Monte Carlo (masculino), Charleston (feminino), Estugarda (feminino) e Barcelona (masculino) serão todos cancelados, com os circuitos a retomarem apenas na semana de 27 de abril, data em que começa... a ‘nosso’ Millennium Estoril Open.

Ao nosso jornal, o diretor do torneio português, João Zilhão, assegurou que as habituais obras de montagem da estrutura amovível do torneio português estão em andamento, mantendo-se confiante de que o torneio vai acontecer na data prevista.

O Estoril Open estará sempre dependente de diretrizes superiores, quer por parte do Governo português, quer do ATP.

Entretanto, o Challenger de Braga, que se disputa na semana a seguir ao Estoril Open, já foi cancelado por indicação do município local. O Challenger de Lisboa, no CIF, mantém-se em agenda.