Clube de Ténis Paço do Lumiar conquista título nacional de equipas mistas em Sub-12

O Clube de Ténis Paço do Lumiar conquistou esta terça-feira o Campeonato Nacional de Equipas mistas em ténis, no escalão Sub-12, após triunfo por 3-2 sobre o Clube de Ténis do Jamor.





A equipa orientada por Frederico Anão, coadjuvado por José Mário Silva, foi constituída pelos jovens tenistas Salvador Simões, Madalena Matias, Diogo Serafim, Margarida Rodrigues, Álvaro Carvalho, Salvador Silva e Lourenço Rosalez.Já a Escola de Ténis da Maia conquistou ontem os nacionais de equipas de sub-16, tanto em masculinos (Henrique Rocha, João Maia, Tiago Silva e João Teixeira) como em femininos (Maria Santos, Mafalda Guedes e Maria Fonseca).