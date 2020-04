Coco Gauff rejeita comparações com irmãs Williams: «Não me metam no mesmo grupo»

Coco Gauff tem apenas 16 anos, mas as duas vitórias que já conseguiu sobre Venus Williams, já colocaram sobre ela o estatuto de estrela do circuito mundial, mas a norte-americana mostra-se cautelosa e, sobretudo, pede que não sejam feitas comparações com as irmãs Venus e Serena Williams.





"Não gosto que me comparem com a Serena e a Venus Williams. Em primeiro lugar, pois não estou ao seu nível. Sinto que não é justo comparar as irmãs Williams com alguém que está apenas a começar. Não me sinto bem e eu vejo-as como referências. Apesar dos elogios não me devem meter no mesmo grupo. Claro que espero chegar onde elas chegaram, são as mulheres que marcaram o meu caminho, pelo que nunca poderei ser como elas. Nunca teria pensado jogar ténis, se elas não existissem e tivessem sido parte dele, quando existiam muito poucas afro-americanas no ténis. Por tudo o que elas têm feito, não me comparem com elas", pediu a jovem numa carta aberta enviada ao portal 'Behind The Racquet', na qual também falou que neste percurso até chegar aos grandes palcos, nem tudo foi assim tão fácil como as pessoas possam imaginar."Ao longo da minha vida, tenho sido sempre a mais jovem a fazer coisas, o que gera umas expectativas que não quero. A isso, soma-se a pressão que precisava para faze-lo bem e rápido. Antes de Wimbledon, em 2017 e 2018, estava a lutar para perceber se era mesmo isto que queria. Eu tinha bons resultados, mas foi o ano mais duro para mim. Ainda que os tivesse, era como se não tivesse amigos. Quando estás nesses momentos difíceis não sabes ver o lado bom das coisas e isso é o mais duro. Sabia que queria jogar ténis, mas não sabia como queria faze-lo. Cheguei a pensar parar durante um ano para concentrar-me na minha vida. Escolher não o fazer foi o correto, mas estive perto de não ir nessa direção. Estava perdida, confusa. Durante mutos momentos sentava-me, pensava e chorava. Mas saí mais forte desse processo e a conhecer-me melhor do que nunca", explicou Coco Gauff, a qual vincou ainda, que esse processo também a ajudar a descontrair na modalidade: "A todos aqueles que me perguntam porque estou tão relaxada em campo é porque aceitei quem sou, depois de superar os pontos mais baixos da minha vida".Superou o momento mau e em pouco tempo já passou a servir de influência para muitas jovens."Aproximam-se de mim raparigas de todas as raças, mas principalmente afro-americanas que me dizem que pegaram numa raquete pela primeira vez graças a mim. É incrível para mim. Recordo que um mês antes de Wimbledon fui ao clube treinar e vi muitos rapazes a faze-lo. Um mês depois voltei e a maioria eram raparigas que tinham começado por mim. Nunca imaginei. Um dos meus principais objetivos é continuar a romper barreiras", atirou a tenista.