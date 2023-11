Competiu até às 2h37 e teria de jogar de novo às 16: Jannik Sinner indigna-se e desiste do Masters 1000 de Paris

O tenista italiano Jannik Sinner, número 4 no ranking mundial, eliminou Mackenzie McDonald na segunda ronda do Masters 1000 de Paris e passou aos oitavos de final da prova. No entanto, o atleta decidiu desistir da competição. A razão? O jogo com o americano terminou quase às 3h da manhã e teria de jogar com Álex De Minaur esta quinta-feira às 16 horas.Depois da partida, o italiano já tinha demonstrado o seu descontentamento com o horário do jogo de hoje: "É muito tarde. Vou tentar dormir, recuperar e ver como me sinto. Não sei se vou jogar".A desistência de Sinner já motivou a reação de vários tenistas. "Que bela forma de ajudar um dos melhores do mundo a recuperar de um jogo que terminou às 2h37. Que piada", escreveu o norueguês Casper Ruud na rede social ‘X’.