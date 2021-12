Confissão de Peng Shuai deixou mundo do ténis em choque: «É perturbador»

O mundo do ténis mostrou o seu espanto após a tenista chinesa Peng Shuai ter negado que denunciou ter sido vítima de abuso sexual por parte do vice-primeiro-ministro chinês Zhang Gaoli, numa publicação na rede social Weibo feita a 2 de novembro.Várias figuras ligadas à modalidade têm dúvidas acerca das últimas declarações da tenista, alegando que foi coagida a fazê-lo.Judy Murray, mãe de Andy Murray, e a tenista belga Kirsten Flipkens reagiram às referidas declarações com emojis de rosto pensativo e na dúvida, com publicações no Twitter. Já Chris Evert, outra lenda do ténis, foi mais longe: "Isto é perturbador.""Pode ser impressão minha, mas definitivamente não me parece muito livre e relaxada. É muito difícil de ver", escreveu Dustin Brown, enquanto Liam Broady pediu a intervenção de alguma instituição."Até agora nenhuma instituição se pronunciou sobre as palavras de Peng Shuai como forma de reviravolta sobre um caso cuja verdade continua desconhecida", escreveu o tenista britânico.