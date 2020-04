Contagem dos 'rankings' não contam para efeitos de recordes

A Associação de Tenistas Profissionais (ATP) informou hoje que enquanto a atividade estiver suspensa, pelo menos até dia 13 de julho, devido à pandemia de covid-19, as contagens dos 'rankings' não contam para efeitos de recordes.

"O ATP confirmou que o congelamento do FedEx ATP Rankings, com efeitos a partir de 16 de março de 2020, também se aplica a quaisquer recordes durante o período de suspensão do 'Tour'", escreveu o organismo na rede social Twitter.

Esta medida faz com que as contagens das semanas dos jogadores no top-10 do circuito ou do líder mundial fiquem suspensas, algo que também a WTA, que rege o ténis feminino, decidiu aplicar.