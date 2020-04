Coronavírus: Circuito feminino de ténis lança campanha de solidariedade

A associação de tenistas femininas profissionais (WTA) lançou uma campanha de solidariedade para ajudar instituições necessitadas na luta contra a pandemia da covid-19, desde hospitais a escolas.

A campanha, denominada 'WTA 4 Love', prevê a doação de equipamentos médicos, a ajuda a escolas com falta de recursos e a orientação sobre iniciativas de saúde, entre outros.

A WTA já entregou 5.000 máscaras a trabalhadores que estão na primeira linha do combate à covid-19 e 20.000 refeições na área de Tampa Bay, nos Estados Unidos, onde está a sede do organismo que organiza o circuito profissional feminino.

Em Londres, onde estão os escritórios europeus da WTA, já foram entregues mais de 4.000 refeições a profissionais de saúde e a famílias.

Também será adaptado o programa 'Come Play' para implementar a atividade física em casa, com a ajuda das principais jogadoras do circuito mundial.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 94 mil.

Dos casos de infeção, mais de 316 mil são considerados curados.