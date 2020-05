Coronavírus: Djokovic organiza torneios nos Balcãs até regresso da competição

O sérvio Novak Djokovic, líder da hierarquia do ténis mundial, está a organizar alguns torneios na região dos Balcãs, enquanto as competições profissionais estiverem suspensas devido à pandemia de covid-19, anunciou esta sexta-feira a sua assessoria de imprensa.

No Adria Tour, que vai decorrer entre 13 de junho e 5 de julho, Djokovic deverá disputar um jogo de exibição frente ao bósnio Damir Dzumhur, em Sarajevo.

A assessoria de imprensa do sérvio indicou que estão também agendados torneios em Zadar, na zona do Adriático, em Montenegro e em Banja Luka.

Novak Djokovic vai participar nos torneios, a disputar num sistema de 'round robin', nos quais também devem jogar o austríaco Dominic Thiem e o búlgaro Grigor Dimitrov.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio'2020, Euro'2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

No ténis profissional, as competições foram interrompidas em março, com o torneio de Roland Garros a ser adiado para final de setembro e o de Wimbledon a ser cancelado.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.