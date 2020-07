Coronavírus: Frances Tiafoe testa positivo

Frances Tiafoe anunciou, através das suas redes sociais, que testou positivo no teste à Covid-19.





O tenista de 22 anos soube da notícia durante a participação no torneio de Atlanta, no qual já não se encontra inscrito.O norte-americano é o sexto tenista do ATP a testar positivo depois de Thiago Seyboth Wild - infetado no Brasil -, Novak Djokovic, Borna Coric, Viktor Troicki e Grigor Dimitrov - infetados durante a realização do Adria Tour, na Croácia.