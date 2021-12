Covid-19: Rublev está infetado e em dúvida para o Open da Austrália

O tenista russo Andrey Rublev, quinto do 'ranking' mundial, está infetado com o coronavírus, o que deixa em dúvida a sua participação no Open da Austrália, primeiro torneio do 'Grand Slam' da temporada.

"Estou atualmente em Barcelona e infelizmente testei positivo ao covid-19. Coloquei-me em isolamento e respeitei todos os protocolos sobre a supervisão dos médicos", escreveu o russo, na sua conta na rede social Twitter.

Rublev assegurou estar completamente vacinado, numa altura em que se preparava para a ATP Cup (01 a 09 de janeiro) e para o Open da Austrália (17 a 30).

"Agora preciso de recuperar e apenas irei a Melbourne quando for seguro para todos", garantiu.

O canadiano Denis Shapovalov, 14.º do mundo, também tinha anunciado no domingo ter testado positivo ao SARS-CoV2, que provoca a covid-19, depois da sua chegada a Sydney, onde se vai disputar a ATP Cup.

Os dois tenistas tinham-se defrontado na última semana em Abu Dhabi, num torneio de exibição, no qual também estiveram o espanhol Rafael Nadal, a suíça Belinda Bencic, a tunisina Ons Jabeur e a britânica Emma Raducanu, tenistas que tambem testaram positivo ao coronavírus.