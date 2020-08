Covid-19: Um caso positivo entre 1.400 testes do US Open

Entre as 1.400 pessoas testadas à covid-19 no âmbito do Open dos Estados Unidos em ténis uma teve resultado positivo, mas está assintomática e em isolamento durante 10 dias, anunciou esta terça-feira a organização do torneio.

Segundo a Associação de Ténis dos Estados Unidos, o resultado positivo não é de nenhum tenista.

Os testes à covid-19 tendo em vista o US Open, o segundo 'major' da temporada, que terá início em 31 de agosto, começaram na quinta-feira passada.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 774.832 mortos e infetou mais de 21,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (170.497) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 5,4 milhões).