Croácia a uma vitória de conquistar a Taça Davis

A Croácia ficou esta sexta-feira muito perto de conquistar pela segunda vez a Taça Davis em ténis, graças às vitórias de Borna Coric e Marin Cilic sobre os franceses Jeremy Chardy e Jo-Wilfried Tsonga, respetivamente.Coric, 12.º do ranking mundial, confirmou o favoritismo no confronto com Chardy, 40.º, impondo-se por 6-2, 7-5 e 6-4, enquanto Cilic, número sete do mundo, também só precisou de três parciais para bater Tsonga, 259.º, por 6-3, 7-5 e 6-4.A Croácia, finalista vencida em 2016, precisa apenas de vencer o jogo de pares, que vai opor no sábado a dupla Ivan Dodig/ Mate Pavic à francesa Pierre-Hugues Herbert/ Nicolas Mahut para reeditar o sucesso de 2005, a única vez que conquistou a prova.A França, que defende o título alcançado na final do ano passado, frente à Bélgica, ficou em posição muito fragilizada para alcançar o 11.º troféu, que lhe permite isolar-se no terceiro lugar da galeria de campeões, atrás dos Estados Unidos (32) e da Austrália (28).Coric adaptou-se muito bem à terra batida dos 'courts' de Pierre Mauroy, em Lille, e apenas sentiu algumas dificuldades durante o segundo 'set', que venceu por 7-5, depois de ter conseguido a única quebra de serviço (6-5).O tenista croata terminou mesmo o encontro sem ter perdido qualquer jogo de serviço para Chardy e só necessitou que quebrar por quatro vezes o do francês para se impôs, após duas horas e 16 minutos de confronto.Cilic, o tenista croata mais bem posicionado no ranking ATP, foi ainda mais 'poupado' no embate com Tsonga, necessitando de apenas três quebras de serviço e foi também no segundo parcial que encontrou maior oposição por parte do francês, impondo-se por 7-5.O número sete mundial, que também não consentiu qualquer quebra de serviço a Tsonga -- ainda longe da melhor forma, após vários meses de ausência devido a lesão --, fechou o encontro no primeiro 'match point' que disputou, após duas horas e 17 minutos.