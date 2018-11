Daniele Bracciali proibido de voltar a jogar ténis por viciação de resultados

O italiano Daniele Bracciali foi esta quarta-feira banido de qualquer atividade relacionada com o ténis, depois de ter sido declarado culpado por manipulação de resultados, informou em comunicado a Unidade de Integridade da modalidade (TIU).Em comunicado, a TIU considerou que Bracciali, também multado em 219 mil euros, apostou num encontro pares no torneio de Barcelona em 2011, que perdeu em conjunto com o espanhol David Marrero, frente ao sul-africano Kevin Anderson e ao sueco Simon Aspelin.Bracciali, de 40 anos, atualmente 95.º do 'ranking' mundial de pares, ficou "proibido de jogar ou participar em qualquer evento organizado ou reconhecido pelos órgãos governamentais deste desporto".Bracciali conta no seu palmarés com um título individual em 2006, em Casablanca, em Marrocos, e este ano conquistou um título ATP na variante pares, em Gstaad, na Suíça, o sexto na sua carreira.O tenista chegou às meias-finais de pares do torneio de Roland Garros, ao lado do compatriota Potito Starace em 2012, que foi esta quarta-feira também castigado pela TIU.Starace foi suspenso por 10 anos, com efeito imediato e multado em 87.700 euros, após ser considerado culpado por manipulação de resultados e outras infrações.