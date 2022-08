Daniil Medvedev conquista primeiro título do ano em Los Cabos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista russo Daniil Medvedev, número um mundial, conquistou esta madrugada o primeiro título da temporada, ao vencer em dois sets o britânico Cameron Norrie, na final do torneio ATP 250 de Los Cabos, no México.

Perante o 12.º classificado da hierarquia mundial e vencedor da edição do ano passado, Medvedev, de 26 anos, impôs-se pelos parciais de 7-5 e 6-0, num encontro que durou uma hora e 21 minutos.

Se no primeiro set, que durou 55 minutos, o líder do ranking ainda permitiu que Norrie lhe quebrasse o serviço por duas vezes, no segundo não deu quaisquer hipóteses ao britânico e superiorizou-se em apenas 26 minutos.

Este foi o 14.º título conquistado por Medvedev na carreira, em vésperas de iniciar a participação no Masters 1.000 do Canadá, em Montreal, onde vai defender o título conquistado no ano passado, em Toronto.