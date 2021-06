Daniil Medvedev vence ATP de Maiorca e conquista primeiro título em piso de relva

O russo Daniil Medvedev, número dois mundial, conquistou este sábado o seu primeiro título em relva, a dois dias do arranque de Wimbledon, ao bater na final do torneio de Maiorca o norte-americano Sam Querrey.

O russo, de 25 anos, impôs-se ao 60.º jogador do ranking ATP na final do torneio espanhol pelos parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e três minutos, somando o segundo título da temporada depois do conquistado em Marselha.

O 11.º título da carreira de Medvedev é também o seu primeiro em relva, algo que dará confiança ao russo para o único Grand Slam da temporada disputado nessa superfície, no qual será segundo cabeça de série e enfrentará o alemão Jan-Lennard Struff (45.º) na primeira ronda.