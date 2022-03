Daniil Medvedev vive misto de emoções

Agora é oficial: 18 anos depois, um tenista fora do lote do Big Four (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray) volta a ocupar a liderança do ranking mundial. Daniil Medvedev é o 27º tenista neste posto e o terceiro russo, depois de Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin terem liderado em 2000.

Esta subida de Medvedev ao topo do ranking coincide com um período triste da história do seu país, que invadiu a Ucrânia, e numa altura em que o Comité Olímpico Internacional já pediu às federações que retirem a possibilidade de seleções e atletas russos poderem competir debaixo da sua bandeira.

Medvedev só tem um desejo. “Venho pedir paz no Mundo e paz entre os países. As crianças nascem com uma forte confiança no Mundo, em tudo o que os rodeia: nas pessoas, no amor, na segurança, na justiça, nas suas oportunidades na vida. Vamos, todos juntos, mostrar-lhes que isso é verdade porque as crianças não podem deixar de sonhar”, pode ler-se numa publicação do tenista de 26 anos, que deixou ainda uma segunda mensagem, onde não esconde estar a viver um turbilhão de sentimentos. “É uma enorme honra ocupar a liderança do ranking. Estou certo de que todos compreendem que é um misto de emoções aquilo que estou a sentir esta semana. Agradeço à minha esposa, equipa, patrocinadores, amigos e a todos os que me ajudaram ao longo do meu caminho. Tem sido uma longa jornada e estou ansioso pelos próximos anos”, assumiu o moscovita, cujo próximo torneio – foi eliminado por Rafael Nadal nas ‘meias’ em Acapulco – é o ATP Masters 1000 de Indian Wells, dentro de semana e meia.

A nova atualização dos rankings conta com uma série de novidades no top 10, nomeadamente com a subida de Rafael Nadal e Andrey Rublev, campeões esta semana.