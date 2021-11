Davis Cup Finals: Sérvia de Djokovic repescada para os 'quartos'

Novak Djokovic, nº1 do Mundo, viu a sua Sérvia ser repescada à última hora para os quartos de final das Davis Cup Finals. A Sérvia terminou o Grupo F da competição no segundo lugar, mas foi repescada à noite como uma das duas melhores segundas classificadas, na sequência do triunfo da Rússia sobre a Espanha, por 2-1.Feliciano López ainda venceu surpreendentemente o primeiro encontro de singulares diante de Andrey Rublev, por 2-6, 6-3 e 6-4, mas a vitória de Daniil Medvedev sobre Pablo Carreño Busta, por 6-2 e 7-6(3), e de Rublev e Aslan Karatsev sobre López e Granollers, por 4-6, 6-2 e 6-4, selaram o triunfo russo e a repescagem sérvia, com a campeã em título, a Espanha, sem Rafael Nadal, Carlos Alcaraz e Roberto Bautista, a ficar pelo caminho.Ontem, Croácia, Cazaquistão. Grã-Bretanha e Alemanha também se qualificaram para os ‘quartos’ da prova, que começam já hoje, com um Itália-Croácia, em Turim.