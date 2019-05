Dayana Yastremska vence torneio de Estrasburgo

A tenista ucraniana Dayana Yastremska, 42.ª do ranking mundial WTA, venceu este sábado o torneio de Estrasburgo, ao bater na final a francesa Caroline Garcia, 24.ª, em três 'sets'.





O encontro foi muito equilibrado e acabou por ser decidido num 'tie break' no último 'set', com a final a ter os parciais de 6-4, 5-7 e 7-6 (7-4), depois de duas horas e 56 minutos de jogo.Yastremska conquistou o segundo título WTA na carreira, depois de ter triunfado em 2018 no torneio de Hong Kong.