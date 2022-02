Del Potro admite que final da carreira está próximo: «Tenho vivido um pesadelo»

Juan Martín Del Potro assumiu este sábado que o final da carreira está mais próximo do que nunca.

Em declarações na conferência de imprensa do ATP 250 de Buenos Aires, que marcará o regresso do argentino, de 33 anos, aos courts depois de ter estado por quase três anos de fora por lesão, Del Potro assumiu que o seu embate na próxima terça-feira, diante do compatriota Federico Delbonis, número 41 do Mundo, "será mais uma despedida do que propriamente um regresso".

"Será mais uma despedida do que propriamente um regresso. Tenho vivido um pesadelo por causa do meu joelho. Há muito anos que tento tratamentos, médicos e nunca me imaginei retirar-me do ténis sem ser a jogar. Não poderia encontrar melhor torneio do que o de Buenos Aires para poder fazê-lo. Depois destas semanas, olharei para o futuro e hoje tenho de viver como uma pessoa de 33 anos que tenta não ter dores e não como um desportista profissional que nunca baixou os braços. É uma decisão difícil", atirou.

E prosseguiu: "Talvez não tenha um regresso milagroso ao ténis como sempre tive, sem que esteja ao virar da esquina outra decisão sobre a minha carreira. As dores passaram a ser parte do meu quotidiano e não só do desporto. Sou um tipo que gosta de estar ativo, de correr, estar com os meus amigos e jogar futebol e hoje estou impossibilitado de tudo isso. Imaginem então o que é ao jogar ténis."

Sobre o próximo adversário, Del Potro assumiu que "não podia ter pedido um outro rival" que não o seu "amigo" Federico Delbonis. "Calhou-me jogar contra um amigo. Não podia - entre lágrimas - ter pedido um outro rival para jogar que não o Fede porque já partilhámos os dias mais bonitos da nossa vida como tenistas. Possivelmente na terça-feira seja mais um desses dias inesquecíveis na minha vida e em que Fede estará presente. E isso deixa-me contente", terminou.