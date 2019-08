Del Potro falha Open dos Estados Unidos

O tenista argentino Juan Martin Del Potro, finalista vencido em 2018, vai falhar o Open dos Estados Unidos, anunciaram os organizadores do quarto torneio do Grand Slam da temporada.O 12.º jogador da hierarquia mundial foi operado à rótula do joelho direito, depois de se ter lesionado no torneio de Queen's, em Inglaterra, em junho, mas não recuperou a tempo do Open dos Estados Unidos.Del Potro, de 30 anos, conquistou o Open dos Estados Unidos em 2009, naquele que é o único major da sua carreira.O Open dos Estados Unidos de 2019 disputa-se de 26 de agosto a 08 de setembro.