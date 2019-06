Del Potro vai ser operado e falha torneio de Wimbledon

O tenista argentino Juan Martin del Potro vai ser operado ao joelho direito e falhar o torneio de Wimbledon, terceiro torneio de Grand Slam da temporada, anunciou esta quinta-feira a sua assessoria de imprensa.Depois de se ter lesionado no joelho direito no torneio de Queens, o tenista realizou exames, em Londres, que diagnosticaram uma nova fratura na rotula direita."Depois de consultas com doutor Ángel Cotorro, concluiu-se que a lesão exige uma intervenção cirúrgica, que deverá realizar-se nos próximos dias, em data e local a divulgar oportunamente", referiu a assessoria do jogador, em comunicado.Del Potro lesionou-se na quarta-feira, no torneio de Queens, frente ao canadiano Denis Shapovalov, quando durante o segundo set.Apesar de ter vencido o encontro, por 7-5 e 6-3, Juan Martin del Potro, 12.º da hierarquia mundial, abandonou o torneio.