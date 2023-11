Dimitrov afasta Medvedev do Masters 1.000 de Paris

O tenista búlgaro Grigor Dimitrov afastou esta quarta-feira o russo Daniil Medvedev, terceiro cabeça de série, do Masters 1.000 de Paris, marcando encontro com o cazaque Alexander Bublik nos oitavos de final.

Um dia depois da queda do espanhol Carlos Alcaraz, número dois mundial, face ao russo Roman Safiullin, Medvedev também foi eliminado, em três sets, pelos parciais de 6-3, 6-7 (4-7) e 7-6 (7-2), em duas horas e 53 minutos.

O terceiro jogador mundial ainda salvou seis match points, quatro no nono jogo do terceiro parcial, no serviço do búlgaro, e dois no 12.º, para forçar um segundo tie break, no qual não resistiu a Dimitrov, que chegou a liderar por 5-0.

Ainda hoje, o sérvio Novak Djokovic, que ficou isento da primeira ronda, como Alcaraz e Medvedev, vai procurar uma estreia diferente, face ao argentino Tomas Martin Etcheverry, número 31 da hierarquia mundial.