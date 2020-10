Djokovic admite estar em boa posição para bater recorde de Federer como número 1

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do 'ranking' mundial há 291 semanas, admite estar em "boa posição" para superar o recorde do suíço Roger Federer, que liderou a hierarquia durante 310, numa entrevista publicada esta quarta-feira no Sportski zurnal.

"O meu desejo é ser o primeiro, com o maior número de semanas da história, e vou trabalhar para que isso se torne realidade", disse Novak Djokovic, de 33 anos, ao jornal diário desportivo sérvio.

Para superar a marca de Roger Federer, o tenista sérvio tem que permanecer na liderança do 'ranking' da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) até ao dia 8 de março de 2021.

Djokovic reconhece que tudo depende dos seus resultados e dos seus rivais mais diretos, o espanhol Rafael Nadal e o austríaco Dominic Thiem, números dois e três ATP, respetivamente, até ao final do ano e no Open da Austrália, em janeiro de 2021.

A vantagem de Novak Djokovic para Rafael Nadal é de quase 2.000 pontos.

O tenista sérvio anunciou que não jogará o Masters 1.000 de Paris, de 02 a 08 de novembro, mas disputará o Torneio de Viena, que começa este fim de semana, assim como o Masters de Londres, de 15 a 22 de novembro.

"Não estive em Viena no ano passado e posso ganhar até 500 pontos e em Londres muitos pontos estão em jogo", explicou o tenista, acrescentando que se chegar aos quartos de final na Áustria garante o primeiro lugar até ao final da temporada, que é a meta para este ano.

Ainda de acordo com Novak Djokovic, "o mais importante é marcar o máximo de pontos possível" e o seu objetivo passa por "construir uma diferença significativa [para o espanhol Rafael Nadal] antes do início da próxima temporada".