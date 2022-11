Djokovic apura-se para as meias-finais das ATP Finals pela 11.ª vez

O tenista sérvio Novak Djokovic qualificou-se esta quarta-feira, pela 11.ª vez na sua carreira, para as meias-finais das ATP Finals, ao derrotar o russo Andrey Rublev na segunda ronda do Grupo Vermelho.

O antigo número um mundial, que procura em Turim igualar o recorde de seis títulos nas Finals do já retirado Roger Federer, bateu o sétimo tenista mundial por 6-4 e 6-1, em meros 68 minutos.

Com um 'enganador' oitavo lugar no 'ranking' ATP, Djokovic 'vulgarizou' Rublev para somar a segunda vitória em outros encontros na fase de 'round robin', garantindo, pela 11.ª vez em 15 participações, um lugar nas meias-finais da competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Foi 'business as usual' para o sérvio de 35 anos, que parece ser o mais sério candidato a erguer o troféu no domingo, na Pala Alpitour da cidade italiana de Turim.

'Djoko' não enfrentou qualquer ponto de 'break' no encontro de hoje e converteu três dos quatro de que dispôs diante do tenista russo para 'carimbar' a passagem às 'meias', onde já está o norueguês Casper Ruud, vindo do Grupo Verde e confirmado hoje como 'estrela' do Estoril Open, o único torneio ATP disputado em Portugal.

O campeão de 21 torneios do 'Grand Slam', que teve a sua época perturbada pela recusa em vacinar-se contra a covid-19, 'desempatou' no frente a frente com Rublev (2-1) e 'descolou' também de Pete Sampras como o terceiro tenista com mais presenças em meias-finais -- atrás de Federer, com 16, e de Ivan Lendl, com 12.

Já Rublev, que venceu o compatriota Daniil Medvedev na ronda inaugural, mantém viva a esperança de avançar para a fase seguinte das ATP Finals; o russo é segundo no Grupo Vermelho, que inclui ainda Stefanos Tsitsipas e o campeão de 2020, os dois tenistas derrotados na primeira jornada, que hoje se defrontam no encontro noturno da 'poule'.