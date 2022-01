Djokovic aterra em Melbourne mas não sai do aeroporto: houve um erro no pedido do visto

We’ve always been clear on two points: visa approvals are a matter for the Federal Government, and medical exemptions are a matter for doctors.



Novak Djokovic já aterrou na Austrália, mas o tenista sérvio ainda não saiu do aeroporto, segundo a imprensa local. Além de ter de explicar a isenção médica que lhe foi concedida para poder entrar no país não estando vacinado contra a covid-19, o atual detentor do título no Open da Austrália deparou-se com um problema burocrático.Ao que parece, já quando 'Nole' se encontrava a caminho de Melbourne, o governo do estado de Victoria recebeu a indicação do serviço de fronteiras que o visto submetido pelo tenista para entrar no país não permite isenções médicas e que o staff do jogador tinha entretanto solicitado outro, contemplando essa exceção, segundo conta o jornal 'The Age'.O serviço de fronteiras quis saber se o governo do estado de Victoria apoiava o pedido e a resposta foi negativa. A decisão, escreve o mesmo jornal, expressa o estado de espírito dos australianos, que nas últimas horas se manifestaram contra a isenção médica que fora dada ao jogador.A ministra do Desporto, Jaala Pulford, confirmou a decisão. "O governo federal perguntou se apoiávamos o pedido de visto de Novak Djokovic para entrar na Austrália. Não vamos dar-lhe um visto para participar no Open da Austrália."Recorde-se que o primeiro-ministro do país já tinha dito que se Dkokovic não conseguir explicar as razões médicas pelas quais não pode ser vacinado, "volta no primeiro avião para casa".