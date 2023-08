Djokovic bate Alcaraz numa final épica e conquista Masters 1000 de Cincinnati

Novak Djokovic, número dois do Mundo, desforrou-se nesta madrugada de segunda-feira da derrota na final de Wimbledon diante de Carlos Alcaraz, número um do Mundo, e derrotou o jovem espanhol a caminho do seu terceiro título no ATP Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.Em mais um encontro épico, que durou quase 4 horas e no qual chegou a ter de salvar match point no tie-break do segundo set, o sérvio de 36 anos derrotou o espanhol de 20 por 5-7, 7-6(7) e 7-6(4), garantindo um 39.º título Masters 1000 para alargar um recorde que já é seu. Alcaraz soma apenas a sua sexta derrota do ano (segunda para Djokovic, que igualou o mano a mano 2-2) mas vai manter a liderança do ranking mundial ainda que fortemente ameaçada já no US Open, onde defende 2000 pontos por ter sido campeão em 2022.Djokovic, o campeão mais velho de sempre em Cincinnati, soma agora 95 títulos de singulares. Só Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103) têm mais.