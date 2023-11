Djokovic bate Sinner e conquista ATP Finals pela 7.ª vez na carreira

O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou este domingo, pela sétima vez na carreira, as ATP Finals ao bater na final o italiano Jannik Sinner, em dois sets.Depois de ter perdido frente ao italiano na fase de grupos, o número um do Mundo 'vingou-se' da melhor maneira e impôs-se ao número quatro mundial no derradeiro encontro do torneio de encerramento da época, em Turim, com um duplo 6-3 ao fim de 1 hora e 44 minutos.O sérvio, de 36 anos, conseguiu a sétima vitória da carreira, depois de 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2022, e é o novo recordista de triunfos das ATP Finals, desempatando com o suíço Roger Federer, que tem seis, enquanto Sinner foi o primeiro italiano a chegar ao encontro decisivo.