Djokovic chega à final em Paris e garante número um no final da época

O tenista sérvio Novak Djokovic assegurou este sábado que vai terminar a temporada como número um mundial pela sétima vez, ao apurar-se para a final do Masters 1000 de Paris, depois de derrotar o polaco Hubert Hurkacz.

Para chegar à sétima final em Paris, Djokovic sofreu para derrotar Hurkacz, 10.º da hierarquia mundial, por 3-6, 6-0, 7-6 (7-5), em duas horas e 18 minutos.

Com o número um do 'ranking' assegurado no final da temporada, Djokovic bateu o recorde que partilhava com o norte-americano Pete Sampras, de terminar seis anos no topo da hierarquia.

Na final, que vai disputar com o russo Daniil Medvedev, segundo mundial, ou o alemão Alexander Zverev, quarto, 'Nole' pode assegurar mais um recorde, pois passará a ter 37 títulos da categoria Masters 1000, mais um do que o espanhol Rafael Nadal.