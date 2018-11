Djokovic com boa entrada nas ATP Finals

O sérvio Novak Djokovic justificou esta segunda-feira muito bem o seu estatuto de líder do ranking mundial de ténis, ao ganhar por dois sets o norte-americano John Isner, em 1:13 minutos, nas ATP Finals que decorrem em Londres.O resultado dá-lhe a liderança do grupo Gustavo Kurten, a par do alemão Alexander Zverev, que mais cedo na ronda se impusera ao croata Marin Cilic, também em dois sets.O torneio de final de temporada acabou por não trazer hoje surpresas, ao contrário do que sucedera na véspera, quando o japonês Kei Nishikori se superiorizou ao suíço Roger Federer, segundo cabeça de série e aqui à procura do 100.º título de carreira.Ainda mais que Cilic, Isner é um dos gigantes do circuito, medindo mais de dois metros (2,08). Faz do saque a sua arma mais letal, mas desta vez acabou por nem apoquentar demasiado 'Djoko', triunfador em 6-4 e 6-3.O tenista sérvio fica assim seguro de que passará de ano à frente do ranking, quaisquer que sejam os resultados que se verificarem em Londres até domingo.Mas vê-se que quer mais: o pentacampeão de Masters nunca 'tremeu' e foi sempre impecável no seu jogo de fundo do campo, fazendo aí toda a diferença. A imagem menos boa da recente final do Masters 1000 de Paris, perdida para o russo Karen Khachanov, já lá vai.Para Djokovic, fica desde já assegurado um feito inédico - o de fechar o ano em primeiro depois de ter estado, em março, fora do top-20.Zverev, que é o quinto mundail, ganhou a Cilic, sétimo, por 7-6 (7/5) e 7-6 (7/1), agravando a contabilidade pessoal mais recente para cinco jogos seguidos a triunfar.O alemão de 21 anos, que é apontado como o próximo dominador da modalidade, assim que terminar a geração de Nadal, Federer e Djokovik, teve tarefa complicada e chegou a estar muito próximo de perder por 4-0 no primeiro 'set'.Cilic acabou por falhar mais defensivamente, o suficiente para perder o duelo de hoje. No Masters, nunca passou às meias-finais, em quatro presenças, e não deverá ser em Londres que inverte a tendência.