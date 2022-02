Djokovic continua na liderança do ranking masculino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ranking mundial de tenistas profissionais segue esta semana inalterado, com o sérvio Novak Djokovic no topo, seguido pelo russo Daniil Medvedev e pelo alemão Alexander Zverev, respetivamente segundo e terceiro da hierarquia.

Djokovic, ainda envolto na polémica posição antivacinal contra o coronavirus SARS-Cov-2, que provoca a covid-19, tem prevista a participação no torneio do Dubai esta semana, mas Medvedev pode ascender a 'n.º 1' mundial caso vença a prova de Acapulco, México.

O grande 'salto' da semana, de nove posições, foi protagonizado pelo jovem espanhol Carlos Alcaraz para 20.º, após triunfo no Rio de Janeiro, diante do argentino Diego Schwartzman (13.º).

O português João Sousa continua a ser o luso mais cotado, baixando um lugar para 87.º, seguindo-se Nuno Borges, com uma ascensão de 18 postos para 171.º, enquanto Gastão Elias perdeu quatro posições, para 206.º.

No setor feminino, a ordem do trio superior também se manteve, com a australiana Ashleigh Barty à cabeça, seguida pela bielorrussa Aryna Sabalenka e pela checa Barbora Krejcikova, respetivamente segunda e terceira classificadas.

A letã Jelena Ostapenko, que chegou a quinta classificada em 2018, ganhou no Dubai o seu quinto título e subiu agora a 13.ª, uma escalada de oito posições.

Francisca Jorge, na 368.ª posição, segue como melhor portuguesa na hierarquia mundial, ao passo que Inês Murta é 804.ª e Matilde Jorge é a 830.ª.

