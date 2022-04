Djokovic critica boicote a russos

O sérvio Novak Djokovic insurgiu-se contra a decisão de Wimbledon não aceitar a inscrição de tenistas russos e bielorrussos. "Sou um filho da guerra, sei os traumas e condeno-a. E na Sérvia todos nos lembramos do que aconteceu em 1999. Mas é uma loucura quando a política interfere no desporto, não é nada bom", disse o nº 1 do ranking mundial. Os russos Daniil Medvedev (2º) e Andrey Rublev (8º), bem como a bielorrussa Aryna Sabalenka (4ª) ficam, assim, impossibilitados de discutirem o Grand Slam.As declarações de Djokovic foram proferidas à margem do ATP 250 de Belgrado, onde já está nas meias-finais, após bater ontem o compatriota Miomir Kecmanovic (38º), por 4-6, 6-3, 6-3.