Djokovic de novo polémico: família organiza festa e centenas de pessoas juntam-se à porta

Depois do fiasco que foi o Adria Tour - o torneio de exibição organizado por Novak Djokobvic em junho do ano passado, sem qualquer preocupação com a covid-19, que levou à infeção de vários jogadores, incluindo o próprio Djokovic -, agora a família do jogador organizou uma monumental receção ao tenista sérvio no centro de Belgrado, no dia em que 'Djoko' bateu o recorde de Roger Federer no número de semanas na liderança do ranking mundial (311).





The Serbian King of Tennis @DjokerNole is celebrating in Belgrade pic.twitter.com/o5TJMAQnvK — srb news (@srbnews0) March 8, 2021

A maior aglomeração de pessoas aconteceu no exterior do restaurante do jogador, chamado 'Novak 1', onde jantou com muitos familiares e amigos. Centenas de adeptos aclamaram Djokovic sem se preocuparem com o distanciamento social e muitos até sem máscara.O pai do jogador, Srdjan Djokovic, foi o principal promotor do evento, segundo o site 'Sportklub', e até teve autorização do presidente da câmara, Goran Vesic. O autarca escreveu um breve discurso nas suas redes sociais. "Esta noite Belgrado está a celebrar o triunfo de Nole. Hoje Novak Djokovic, de Belgrado, é o melhor tenista de todos os tempos. Obrigado Nole pela alegria que deste à nossa gente.""Nole, nole", gritavam os adeptos no exterior do restaurante, onde também estavam muitos fotógrafos e jornalistas. Houve até fogo de artifício.