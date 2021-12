Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Djokovic desportista europeu do ano para agências de notícias pela quarta vez Sérvio voltou a terminar o ano como líder do 'ranking' mundial de ténis e conquistou três dos quatro torneios do 'Grand Slam'





• Foto: EPA