Djokovic detém empresa que investiga tratamento contra a Covid-19

Novak Djokovic detém desde junho de 2020 de uma participação de 80 por cento do capital da empresa dinamarquesa QuantBioRes, que se dedica a combater a Covid-19 e a desenvolver tratamentos para o novo coronavírus.A revelação relativamente à aquisição foi feita à agência Reuters pelo CEO da empresa, Ivan Loncarevic, que não revelou qual foi o montante investido pelo desportista. A QuantBioRes contará com 11 investigadores espalhados por Dinamarca, Austrália e Eslovénia.O tenista sérvio foi deportado da Austrália no domingo depois de ter viajado até aquele país sem estar vacinado, sendo impedido de jogar do Open australiano.