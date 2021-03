Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Djokovic e Federer empatados num ranking histórico Sérvio inicia a 310.ª semana no topo do ranking ATP, igualando o recorde do suíço





• Foto: REUTERS