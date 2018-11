Djokovic feliz com a presença de Cristiano Ronaldo: «Vesti as cores do clube dele»

Cristiano Ronaldo foi a Londres ver ténis e até de apanha-bolas fez Cristiano Ronaldo foi a Londres ver ténis e até de apanha-bolas fez

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo deu um 'saltinho' a Londres com a família



Cristiano Ronaldo deu um 'saltinho' a Londres com a família

Novak Djokovic entrou com o pé direito na fase de grupos das ATP World Tour Finals, ao vencer John Isner em dois sets . Um encontro disputado na O2 Arena em Londres que contou com um ilustre espectador: Cristiano Ronaldo. O craque da Juventus é fã de ténis e a sua presença deixou o número um do ranking masculino muito satisfeito."Vesti em court as cores do clube dele, por isso estou certo de que ficou contente. É sempre muito bom ter grandes estrelas do futebol como ele a acompanharem os nossos encontros. Ele costumava ir muitas vezes ao ATP Masters 1000 de Madrid quando jogava em Espanha. Foi bom vê-lo", referiu o tenista sérvio após o encontro.