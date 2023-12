Djokovic garante não ser anti-vacinas: «Só sou a favor da liberdade para decidir»

Novak Djokovic foi convidado do famoso programa '60 minutos', da CBS, onde voltou a falar sobre um dos temas mais sensíveis da sua carreira: a opção que tomou de não se vacinar contra a covid-19, que prejudicou a sua carreira, obrigando-o a falhar vários dos principais torneios do circuito mundial durante dois anos.

"As pessoas tentaram dizer que sou anti-vacinas quando não o sou. Mas também não sou pró-vacinas. Só sou a favor da liberdade para decidir", respondeu o sérvio de 36 anos.

O nº1 do Mundo falou ainda sobre a sua relação (ou falta dela...) com o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer, os seus dois principais rivais. "Ser mais próximo deles? Adorava realmente. É evidente que não nos demos muito bem fora do court durante as nossas carreiras. Não somos amigos porque somos rivais e é difícil sermos próximos quando somos rivais durante tantos anos. Há certas coisas que se partilham da vida que podem ser usadas contra nós. Mas partilhámos o palco muitos anos e acho que houve sempre o máximo respeito, pelo menos da minha parte em relação a eles. Espero que um dia possamos ser mais próximos e sejamos capazes de nos sentar, falar e refletir. Seria incrível", rematou Novak Djokovic.