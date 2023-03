Djokovic já pode voltar aos courts do US Open depois da redução das medidas contra Covid-19

As limitações de Novak Djokovic nos Estados Unidos vão chegar ao fim, depois do Senado ter votado pelo fim das medidas que impedem os estrangeiros não vacinados contra a Covid-19 de entrar no país.O tenista sérvio, não vacinado contra o vírus, tinha sido proibido de jogar os torneios em solo americano, falhando inclusivamente o US Open do ano passado, masneste mês de março.