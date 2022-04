Djokovic justifica quebra nos resultados com doença misteriosa

Novak Djokovic está longe dos seus melhores momentos. O tenista sérvio tem mostrado nos últimos tempo uma vulnerabilidade que lhe é pouco habitual e ao que parece a culpa é de uma doença, que não é covid-19.O número 1 mundial, que no início do ano andou na ribalta devido à recusa em vacinar-se contra a covid - tem demonstrado falta de energia e cansaço. E o próprio acabou por admitir na final do torneio de Belgrado (perdeu a final diante de Andrey Rublev) que não está bem."Nunca me tinha acontecido, primeiro foi em Monte Carlo, depois aqui [em Belgrado]. Por isso acho que está relacionado com a doença por que passei, foi duro fisicamente. Suponho que o tempo de recuperação seja mais longo do que esperava. Não me senti demasiado cansado até ao final do segundo set. Voltei depois de uma pausa médica e de mudar de roupa para tentar lutar pelo encontro, mas só aguentei dois jogos. Lamento por toda a gente, porque não é algo agradável de se ver em campo, sei que queriam ver-me a ganhar", explicou.O tenista sérvio recusou-se a dar mais pormenores da doença. "Não é covid-19, é outra coisa, mas não vou entrar em detalhes, acho que não é necessário. Estava a afetar o meu corpo e o meu metabolismo. Tinha muita vontade de jogar no Mónaco... Vendo do ponto de vista positivo, é um progresso. Estou a melhorar fisicamente, ao jogar três sets. O preocupante é ter esta sensação em campo, principalmente porque não a tive durante muitos anos. Sempre me vi como um dos jogadores em melhor forma no circuito, por isso não é um problema do meu corpo."