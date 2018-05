Novak Djokovic apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais do Masters 1000 de Roma, ao deixar pelo caminho Kei Nishikori, por 2-6, 6-1 e 6-3.O sérvio marca assim encontro com Rafael Nadal nas meias-finais: o último confronto entre Djokovic com o espanhol foi a 13 de março de 2017.

Autor: Diogo Jesus