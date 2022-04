Djokovic não apoia decisão de Wimbledon sobre russos e bielorrussos: «Jogadores não têm culpa»

Novak Djokovic manifestou-se contra a decisão do All England Club de não permitir a participação de tenistas russos e bielorrussos na próxima edição do torneio de Wimbledon, devido à guarda na Ucrânia."Condenarei sempre a guerra. Eu sei, como menino da guerra, os traumas ela deixa e que o povo é quem mais sofre. Nos Balcãs tivemos muitas guerras na história recente. Mas mesmo assim não posso apoiar a decisão de Wimbledon porque os jogadores não têm culpa", explicou o número 1 mundial depois de derrotar o compatriota Laslo Djere no ATP 250 de Belgrado.Recorde-se que a organização do Torneio de Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam a temporada, que se disputa entre 27 de junho e 10 de julho, avisou ontem que não vai autorizar a participação de jogadores russos ou bielorrussos na prova.