Djokovic não pensa no ranking

Com o recorde de semanas como número um do Mundo no bolso, Novak Djokovic, líder ATP e que hoje se estreia no ATP Masters 1000 de Roma diante de Taylor Fritz (31º) pelas 13 horas, assegura que atualmente já não se preocupa tanto com as derrotas que soma nos torneios regulares do circuito ATP, que têm sido mais comuns nos últimos meses. O sérvio de 33 anos assegura que o foco agora... são os Grand Slams.

“Não tenho sequer prestado mais atenção ao ranking desde que atingi aquele recorde. Era a minha prioridade e agora deixou de ser. O meu foco são os Grand Slams. São os torneios a que mais ênfase dou nesta fase da minha carreira”, assumiu o sérvio.

Djokovic soma 18 Grand Slams — menos dois do que Federer e Nadal. O espanhol (3º), entretanto, também já conhece o seu primeiro rival em Roma. Trata-se do local Jannik Sinner (18º) e o encontro joga-se amanhã.