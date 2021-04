Djokovic não quer vacinas obrigatórias e não diz se vai ser inoculado: «É uma decisão íntima»

Novak Djokovic espera que os jogadores não sejam obrigados a vacinar-se contra a covid-19, sob pena de não poderem competir no circuito ATP. O tenista sérvio fala em liberdade individual e não revela se vai ser vacinado.





O ATP e o WTA aconselharam os jogadores a serem inoculados, assim que as vacinas estejam disponíveis.Mas Djokovic diz que há "muitas opções em termos de vacinas" e pouca clareza no que toca à obrigatoriedade de as tomar. "Espero que não se chegue a isso porque eu acredito na liberdade de escolha", disse o número um mundial quando questionado pelo jornalistas, no Open da Sérvia."Vou guardar para mim a decisão de me vacinar ou não, é uma questão íntima e não pretendo entrar na discussão dos que são a favor ou contra as vacinas. Uma discussão que infelizmente está a ser criada pelos media", referiu. "Não quero ser etiquetado como alguém que é contra ou a favor. Não respondo e espero que toda a gente respeite isso."O jogador, que teve covid-19 no ano passado, disse em outras ocasiões ser contra a vacinação e que esperava não ser forçado a vacinar-se para poder viajar.