Djokovic não quis fazer controlo antidoping antes de ter jogado

Está instalada a polémica em redor de Novak Djokovic e agora por causa do controlo antidoping. O número um mundial terá recusado submeter-se a um controlo hora e meia antes do seu encontro com o britânico Cameron Norrie, referente aos quartos de final da Final Oito da Taça Davis, que a Sérvia acabou por vencer e selar o apuramento para as meias-finais.O referido controlo antidoping terá sido efetuado mas depois do encontro que opôs as duas seleções, tendo mesmo Novak Djokovic abordado o assunto na conferência de imprensa e para criticar o procedimento do controlo."Fui avisado uma hora e meia antes do meu encontro que tinha de fazer um teste antidoping. Urina e sangue. Isso perturbou completamente as minhas rotinas pois passei a ter uma pessoa a seguir todos os meus passos. É uma decisão totalmente sem lógica e que nunca vi acontecer em 20 anos de carreira", referiu o sérvio, que fez questão de sublinhar ser totalmente a favor do controlo antidopagem, mas a ser feito de outra forma."Sempre apoiei a testagem mas nada do que eles me disseram fez sentido, pois queriam que eu fizesse um teste mais cedo com o argumento de que era para as equipas terem mais tempo de descanso. Só que quem vencesse hoje [quinta-feira] não jogava amanhã. Estou disponível para fazer todos os testes, mas depois dos meus encontros e não antes."